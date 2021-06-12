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السيسي يكشف أهم التحديات التي تواجه إفريقيا بسبب كورونا

السبت 12/يونيو/2021 - 12:49 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الأفريقية يأتي في ظل ظروف غير عادية عمت دول العالم، مشيرا إلى أن أفريقيا مثل باقي دول العالم تواجه العديد من الصعوبات في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته في جلسة، اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الأفريقية، إلى أن الوضع الراهن يحتم علينا التفكر والتدبر بصورة جماعية في كيفية التعامل مع التحديات الناشئة عن الجائحة من منظور قانوني ودستوري إلى جانب التحديات التقليدية الأخرى، وعلى رأسها التعاون على مكافحة الإرهاب.

وأضاف أن أهم التحديات الناشئة عن جائحة كورونا تتمثل في التوجه المتسارع وغير المسبوق نحو التحول الرقمي، وتأهيل الأنظمة الصحية، وعملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر لتأمين توافر البنية التحتية الدستورية العصرية القادرة على التعامل مع التحديات.

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