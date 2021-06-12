السيسي يكشف أهم التحديات التي تواجه إفريقيا بسبب كورونا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الأفريقية يأتي في ظل ظروف غير عادية عمت دول العالم، مشيرا إلى أن أفريقيا مثل باقي دول العالم تواجه العديد من الصعوبات في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته في جلسة، اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الأفريقية، إلى أن الوضع الراهن يحتم علينا التفكر والتدبر بصورة جماعية في كيفية التعامل مع التحديات الناشئة عن الجائحة من منظور قانوني ودستوري إلى جانب التحديات التقليدية الأخرى، وعلى رأسها التعاون على مكافحة الإرهاب.



