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وصول النائب العام لحضور اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الإفريقية

السبت 12/يونيو/2021 - 12:51 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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وصل منذ قليل المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار حماده الصاوى النائب العام إلى مقر انعقاد اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم، والمجالس الدستورية والعليا الأفريقية، لمناقشة مجموعة من المحاور الهامة، ويشارك فى اجتماع القاهرة الخامس نحو 40 دولة أفريقية، كما سيتيح مشاركة الدول التى تعانى من صعوبة السفر عبر تقنيات "الفيديو كونفرانس".


حيث بدأت منذ قليل فاعليات اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، لمناقشة القضايا والتحديات التى تواجه دول القارة السمراء، ومنها مكافحة الإرهاب، والتحول الرقمى، والرعاية الصحية، والاقتصاد الاخضر، وذلك بمشاركة 40 دولة أفريقية.

وبدء الافتتاح بفيلم وثائقي عن اجتماع القاهرة الخامس، ثم كلمة المستشار عادل الشريف نائب رئيس المحكمة الدستورية وأمين عام اجتماع القاهرة، يعقبها كلمة للمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، ثم كلمة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب.

ومن المقرر أن تكون الجلسة الأولى لاجتماع القاهرة الخامس عقب افتتاحه، عن ملف مكافحة الإرهاب فى أفريقيا ومواجهتها عبر التشريعات والقوانين الجديدة والتى تكون عليها رقابة دستورية.


يعقد الاجتماع الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية الافريقية وسط إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يجرى الاجتماع في ظل ظروف صحية صعبة.

ويناقش اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى 4 محاور رئيسية وهى أولًا مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار في أي دولة أو منطقة، وثانيها التحول الرقمي باعتباره ضرورة أساسية ظهرت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص في الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد بصفة خاصة في ظل المواصفات والجودة، في مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.

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