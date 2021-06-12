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أساتذته نادوه بـ"أحمد زويل".. والدة ضحية حلوان تكشف لـ"الفجر" مفاجآت عن الجريمة

السبت 12/يونيو/2021 - 12:54 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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شهدت مدينة حلوان واقعة مأساوية عندما أقدم طالب فى الصف الثالث الإعدادي يدعى معاذ عيسى وهو أحد أحد المشاركين في برنامج المسابقات الشهير «فويس كيدز»، بالاعتداء على زميله حسن شريف علوان، بكسر في الجمجمة بعد اعتداء الصبي بمفتاح في رأسه أدى إلى دخول المفتاح إلى رأسه مما استدعى إجراء عملية جراحية لإنقاذ حياته.

وشرحت السيدة شيماء والدة الطفل المجنى عليه فى تصريح خاص لـ " الفجر" تفاصيل الواقعة بالكامل، قائلة إن نجلها ليس صديق المتهم كما زعم البعض، موضحة أنه حضر إلى المنطقة سكنهم منذ 9 شهور، ليقطن في العقار المقابل لهم.

وأشارت إلى أن نجلها "حسن" عمره 15 سنة، طالب في الصف الثالث الاعدادي، وأنه والمتهم زملاء بنفس الفصل الدراسي منذ عامين، مؤكدة أنه كان طوال هذه الفترة يحاول مضايقة نجلها.

وأضافت السيدة إلى الفجر أن نجلها حذر المتهم "معاذ"، لمضايقته.. "متقوليش الكلام ده تاني"، ويوم الواقعة، انتظر قدوم الضحية من النادي، وكان حينها جالسا أمام العقار سكنه، فحاول مضايقته مرة أخرى، لكن زميلهما " شريف" تدخل لفض الخلاف بينهما.

وواصلت أن المتهم رفض تدخل زميلهما.. " أنت مالك بتدخل في الموضوع ليه"، وأثناء ذلك حاول " حسن" تهدئة الأمور بينهما، ليتفاجأ بالمتهم يخرج مفاتيح من بين طيات ملابسه، وضرب نجلها على رأسه محدثًا إصابته بكسر بالجمجمة، مبينة أن المتهم معروف عنه البلطجة في المدرسة والشارع سكنهم.

واستطردت أن المتهم يتعدى على والديه بالسب والشتم، أمام سكان الشارع، وكسر كرسي على رجل عجوز خلال مشاجرته معه، داخل نادي حلوان العام.. "ده منظره مش منظر طفل"، مضيفه مقولة " من أمن العقاب أساء الأدب".. "عندي 4 أولاد على طول بيصلوا في المسجد، ومعروف عنهم حسن الأخلاق، ومتفوق دراسيًا، زملائه بيقولوا له أنت أحمد زويل، علشان كده معاذ بيغير منه".

واختتمت حديثها.. " وابني بيجري العملية، الدكتور قالي أنه هيقعد شهور على السرير، ووقتها اتصدمت من حديثه لأنه بيلعب كورة في طلائع الجيش وأن مستقبله الرياضى المتهم انهى عليه، مؤكدة أنها لم تدلي بأقوالها في النيابة العامة، وأن والده هو من توجه إلى النيابة العامة للإدلاء بأقواله.

كان قد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا لطفل عمره نحو 10 سنوات، وبرأسه مفتاح سيارة مغروس، وقال نشطاء مواقع التواصل أن المتهم طفل آخر حيث قام بغرس المفتاح في رأس زميله، وأضافوا أن الطفل المتهم كان عضوا في فرقة غنائية خاصة بالأطفال، فيما قال مصدر مقرب من أسرة الطفل المجنى عليه أنهم حرروا محضرا ضد المتهم.

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