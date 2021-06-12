الاتحاد الأوروبي يحث "جونسون" علي تنفيذ اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أخبر الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم السبت، أنه يجب عليه تنفيذ اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي وقع عليه لضمان السلام الدقيق في أيرلندا الشمالية وأن الكتلة المكونة من 27 دولة موحدة تمامًا في هذا الموقف.





وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ من أن الخلاف بين لندن وبروكسل بشأن تنفيذ اتفاقية الانفصال لعام 2020 بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يقوض اتفاق سلام الجمعة العظيمة لعام 1998 الذي أنهى ثلاثة عقود من العنف.





بعد خروج المملكة المتحدة من مدار الكتلة في الأول من يناير، أخر جونسون، من جانب واحد، تنفيذ بعض بنود بروتوكول أيرلندا الشمالية للاتفاق وقال كبير مفاوضيه إن البروتوكول غير مستدام. وقالت أورسولا فون دير لاين بعد اجتماع مع جونسون ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل إن "اتفاقية الجمعة العظيمة والسلام في جزيرة أيرلندا أمران أساسيان.. ويجب على الجانبين تنفيذ ما اتفقنا عليه ".





وقالت: "هناك وحدة كاملة في الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن"، مضيفة أن الاتفاق تم الاتفاق عليه ووقعه وصدق عليه كل من حكومة جونسون والاتحاد الأوروبي.



