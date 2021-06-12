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تعرف على تفاصيل حفل وائل كفوري واليسا في الرياض

السبت 12/يونيو/2021 - 12:56 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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يستعد الفنان وائل كفوري والفنانة اليسا لإحياء حفلاً غنائياً في مدينة الرياض بالسعودية، وذلك يوم الخميس المقبل، ومن المُقرر أن يقدما خلاله مجموعة من أغانيهم المميزة.

وفي سياق آخر تستعد الفنانة اليسا لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا في مدينة العراق خلال هذا الأيام المقبلة، وكانت آخر أعمال اليسا ألبوم "صاحبه رأي" وشاركت جمهورها بأغنية بنفس الإسم.




يذكر أن آخر أعمال الفنان وائل كفوري أغنية "كلنا مننجر"، تتر المسلسل اللبناني "داون تاون" الذي انطلق عرضه مؤخرًا عبر إحدى القنوات الفضائية.

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