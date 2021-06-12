7 معلومات عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة المنتظرة.. اعرفها

يوما بعد الآخر، تكشف وزارة التربية والتعليم عدد من المعلومات عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة التي يؤديها الطلاب وسط إجراءات وقائية مشددة للحماية من فيروس كورونا المستجد الشهر المقبل.





وتبدأ امتحانات الثانوية العامة في 10 يوليو، وتنتهى 2 أغسطس المقبل، والامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح، وتم إتاحة أداء الامتحان بالطريقة الإلكترونية مع نسخة ورقية للأسئلة ونسخة من "البابل شيت"، بحيث يجيب الطالب على الامتحان وهو مطمئن تماما.





والطالب سوف يدخل الامتحان، وسوف يتوزع عليه كراسة أسئلة مطبوعة، مع البابل شيت لتسجيل الإجابات، ولن يستخدم الطالب الإنترنت بأى حال، والمفروض الطالب يكتب اسمه على البابل شيت، ويقوم بفتح الامتحان على التابلت، والطالب له الاختيار يقرأ الأسئلة من التابلت أو ورقة الأسئلة، وعلى الطالب أن يجيب على البابل شيت، ثم التابلت أو العكس، وهناك وقت كاف لذلك للطلبة النظاميين.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم:





- أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون موحدة بين الطلاب، عدا مواد اللغة العربية واللغتين الأجنبية الأولى والثانية ستكون مختلفة بين طلاب الشعبة الأدبية والعلمية، أما باقى المواد فأسئلتها موحدة.





- امتحان اللغات الثلاثة العربى والإنجليزية واللغة الثانية موحد أيضا على مستوى كل شعبة.





- توازن عدد الأسئلة ومستويات الصعوبة مع الوقت المصمم لكل سؤال والوقت المصمم للامتحان بأكمله.





- الأسئلة تأتي للطلاب من خلال بنوك الأسئلة وستكون متساوية ومتوازنة من حيث الصعوبة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وصيغة الأسئلة فى الامتحان هدفها قياس مستوى فهم الطالب لنواتج التعلم والفهم.





- الأسئلة متفقة فى عدد الجزئيات ومضمونها، ولكن سيكون في اللجنة أكثر من نموذج الاختلاف فقط فى ترتيب الأسئلة سيختلف من طالب لآخر.





- الأسئلة ستكون من نوع الاختيار المتعدد، ودرجات الامتحان موزعه على عدد الجزئيات، وسيكون هناك توازن فى عدد الأسئلة ومستويات الصعوبة مع الوقت المحدد لكل سؤال ووقت الامتحان بأكمله.



