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المجلس قومى للمرأة بالبحر الأحمر يطلق حملة "إحميها من الختان"

السبت 12/يونيو/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
محمد طه
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اطلق المجلس القومي للمرأة فرع البحر الأحمر، اليوم السبت، حملة طرق أبواب، بعنوان احميها من الختان لنشر الرسائل القانونية بتجريم ختان الاناث والإجراءات المتخذة لردع المخالفين، بمشاركة أعضاء فرع المجلس القومي بالبحر الأحمر والمتطوعون والرائدات الريفيات المتدربات علي رسائل الحملة.

من جانبها أشارت نيرمين أبوسريع مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، أن حملة طرق الأبواب تأتي في إطار مجموعة من الأنشطة التي تهدف الي نشر الوعي بالرسائل القانونية بتجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذة لردع المخالفين لهذه القوانين، وبينت أبوسريع ان الحملة يسبقها تدريبا للرائدات الريفيات وأعضاء فرع البحر الأحمر والمتطوعين علي الرسائل الخاصة بالحملة، هذا بالإضافة الي لقاء تشاوريا، مع الجهات المعنية علي المستوي المحلي، سيعقد في ختام الحملة، لتبني أنشطة توعوية وتدريبية مشتركة للقضاء علي ختان الإناث.

وأضافت مقررة البحر الأحمر ان الأنشطة المختلفة التي تتم خلال هذه الحملة تأتي في إطار التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة تحت مظلة اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث.
المجلس قومى للمرأة بالبحر الأحمر يطلق حملة "إحميها من الختان"
المجلس قومى للمرأة بالبحر الأحمر يطلق حملة "إحميها من الختان"
المجلس قومى للمرأة بالبحر الأحمر يطلق حملة "إحميها من الختان"
المجلس قومى للمرأة بالبحر الأحمر يطلق حملة "إحميها من الختان"

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