الليلة..نجوم مسلسل"ولاد ناس" والفنان محمد كريم في ضيوف برنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثي

محمد كريم للكشف عم كواليس أولى بطولاته العالمية أمام نيكولاس كيدج.







كما يتحدث عن كواليس ظهوره مع النجم العالمي بروس ويلز في فيلمه الأخير، ومن المتوقع أن يكشف عن معاناته وعن الأيام الصعبة التي عاشها في هوليوود، وعن كواليس أول بطولاته العالمية، وعن شخصية جيمي أمام النجم نيكولاس كيدج.





كما يرد علي الانتقادات والهجوم الذي تعرض له على السوشيال ميديا، ويكشف عن المشهد المحذوف له مع هيفاء وهبي في فيلم "دكان شحاتة".

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي الليلة في برنامجه "واحد من الناس" نجوم مسلسل " ولاد ناس " الفنانة رانيا فريد شوقي والفنان أحمد وفيق ، ايهاب فهمي والمخرج والمؤلف هاني كمال.يتناول اللقاء كشف كواليس العمل الذي اشاد به الجميع والذي ناقش بجرأة وفن اخطر القضايا الاجتماعية التي نعاني منها ، وكيف تعامل النجوم مع ادوارهم واهم المشاهد التي قدموهاوفي الجزء الثاني يستضيف الفنان