تدشين ثلاثة مذابح بكنيسة القديسين بالإسكندرية

دشن اليوم السبت قداسة البابا تواضروس الثاني ثلاثة مذابح في كنيسة القديسين مار مرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء، بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية التابعة لكنائس قطاع المنتزه، وذلك في الذكرى الخمسين لتأسيسها على يد المتنيح القمص بيشوي كامل حيث أقيم أول قداس بها يوم عيد الرسل عام ١٩٧١.



وتم تدشين المذبح الرئيس على اسم القديس البابا بطرس خاتم الشهداء والمذبح البحري على اسم السيدة العذراء مريم ومذبح الكنيسة الموجودة بالطابق السفلي على اسم رئيس الملائكة ميخائيل والقديس مار مرقس الرسول.



كما تم تدشين أيقونة البانطوكراتور (ضابط الكل) في شرقية الهيكل، والأيقونات الموجودة في حامل الأيقونات.



شارك في صلوات التدشين الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، كما شارك في الصلوات القمص أبرآم إميلوكيل البطريركية بالإسكندرية وكهنة الكنيسة وبعض من الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وعدد محدود الشعب.

