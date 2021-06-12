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عاجل.. إحالة المتهمين بقتل صاحب "مطاعم الفقير" لمحكمة الجنايات

السبت 12/يونيو/2021 - 01:14 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت النيابة العامة، اليوم السبت، إحالة المتهمين بقتل حمادة الفقير، صاحب مطاعم "الفقير" الشهيرة، إلى محكمة الجنايات.

وكشفت تحقيقات النيابة كشفت، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر من غرفة النجدة، تفيد بالعثور على جثة حمادة الفقير صاحب مشويات الفقير مقتولا بعدة طلقات في مناطق متفرقة من جسده، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين وجود جثته وتم التحفظ عليها وإخطار النيابة التحقيق.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الحادث 4 عاطلين، حيث قاموا بتتبع خط سير المجني عليه بعدما، وقرروا الانتقام منه فقاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه المجنى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

وأقر المتهمون بارتكاب الواقعة وقال أحدهم إنه أطلق أعيرة نارية تجاه المجني عليه من بندقية آلية ضُبطت بحوزته، فأصابته وأودت بحياته، واستولوا على طبنجة المجني عليه ولاذوا بالهرب، وأرشدوا عن الطبنجة الـمُستولى عليها والسيارة المستخدمة في الواقعة.

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