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روسيا تسجل 13510 إصابات بفيروس كورونا

السبت 12/يونيو/2021 - 01:13 م
روسيا
روسيا
وكالات
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سجلت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم السبت، 13510 إصابات بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 12505 إصابات أمس الجمعة و11699 إصابة الخميس)، ما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ 15 فبراير الماضي.

 

وقالت السلطات الصحية الروسية، إن نحو نصف الإصابات الجديدة (6701 حالة) تعود إلى العاصمة موسكو، أي أكبر حصيلة منذ 26 ديسمبر 2020.

 

وكانت السلطات الصحية الروسية، رصدت خلال اليوم الأخير 399 وفاة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا (مقابل 396 وفاة في اليوم السابق)، فيما تماثل 9986 مريضا للشفاء.

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