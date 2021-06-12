الخارجية الألمانية يدعو إلى المرونة والسرعة في المحادثات مع إيران في فيينا

دعت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم السبت، إلى المرونة والسرعة في المحادثات مع إيران في فيينا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية استئناف محادثات فيينا بين طهران والقوي العالمية حول اتفاق ايران النووي الأسبوع الجاري.

وقالت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي فى تصريح أوردته وكالة رويترز للأنباء اليوم الأربعاء: إن المفاوضات سوف تُستأنف في مطلع الأسبوع المقبل ، مشيرة إلى أن انتخابات الرئاسة الإيرانية المزمع عقدها 18 يونيو الجاري ستعقّد المحادثات الجارية.