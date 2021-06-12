Advertisements

الخارجية الألمانية يدعو إلى المرونة والسرعة في المحادثات مع إيران في فيينا

السبت 12/يونيو/2021 - 02:09 م
الخارجية الألمانية
الخارجية الألمانية
وكالات
Advertisements

دعت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم السبت، إلى المرونة والسرعة في المحادثات مع إيران في فيينا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية استئناف محادثات فيينا بين طهران والقوي العالمية حول اتفاق ايران النووي الأسبوع الجاري.

 

وقالت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي فى تصريح أوردته وكالة رويترز للأنباء اليوم الأربعاء: إن المفاوضات سوف تُستأنف في مطلع الأسبوع المقبل ، مشيرة إلى أن انتخابات الرئاسة الإيرانية المزمع عقدها 18 يونيو الجاري ستعقّد المحادثات الجارية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محادثات فيينا ايران الخارجية الألمانية ألمانيا

أخبار تهمك

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. عبد الرحمن أبو زهرة يجري عملية جراحية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. زيارة دون إخطار رسمي من وزير الدفاع التركي لليبيا

منذ حوالي 13 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

منذ حوالي 17 ساعة

لينجليت يعطل صفقة مميزة لبرشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يلتقي الأمير محمد بن سليمان بشرم الشيخ

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الداخلية تعلن غلق ميدان الحرية جزئيا

منذ حوالي 10 ساعات

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة من المحكمة الإدارية العليا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل صلاح مع الريدز

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يعلن موعد إعلان التعاقد مع ممفيس ديباي

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ حوالي 20 ساعة

مدير قصر العيني الفرنساوي يزف بشرة سارة بشان لقاح فيروس كورونا للأطفال (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

محادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة نهاية الأسبوع الجاري

الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تؤجلان التدريبات العسكرية لدعم جهود السلام في الجارة الشمالية

استئناف المحادثات النووية الإيرانية وسط توتر بشأن خطوة التخصيب وهجوم نطنز

بايدن يعرب عن سعادته باستمرار طهران في محادثات غير مباشرة مع واشنطن

المتحدث باسم الحكومة الألمانية: نلمس تقدما في محادثات الاتفاق النووي في فيينا

إيران تطلب إطلاق سراح رعاياها من السجون الأمريكية وسط محادثات نووية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:58 ص

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة من المحكمة الإدارية العليا

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

04:23 ص

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

09:30 ص

مدير قصر العيني الفرنساوي يزف بشرة سارة بشان لقاح فيروس كورونا للأطفال (فيديو)

08:38 ص

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

09:30 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا