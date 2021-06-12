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موعد مباراة بلجيكا ضد روسيا في كأس الأمم الأوروبية اليوم السبت

السبت 12/يونيو/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه منتخب بلجيكا نظيره منتخب روسيا اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أرينا الدولي.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ماكس ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الأمم الأوروبية فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وكان منتخب إيطاليا قد حقق فوزا كبيرا امام نظيره منتخب تركيا بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل لاشيء فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأوروبية.

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