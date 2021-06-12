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المشرف على قطاع خدمة المجتمع بجامعة بنها يتفقد المدينة الجامعية بكفر سعد

السبت 12/يونيو/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أجرى الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاعي خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدن الجامعية بجامعة بنها، جولة بالمدن الجامعية بكفر سعد، للاطمئنان على مستوى الخدمات التي تقدم للطلاب، رافقه خلالها الدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية.

واطمأن سوسة، خلال جولته، على الخدمات المقدمة للطلاب، كما تفقد المطابخ، المطاعم، ومخازن الأغذية، واطمأن على مستوى الخدمة التي تقدم للطلاب.
وأثنى المشرف على قطاع خدمة المجتمع، خلال جولته، على جهود العاملين بالمدن الجامعية، مؤكدًا ضرورة متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين.

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