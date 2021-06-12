التاريخ يُرجح كفة بلجيكا أمام روسيا قبل صدام الليلة في أمم أوروبا (أرقام)

يلتقي منتخب بلجيكا مع نظيره الروسي في مباراة قوية مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، ذلك على ملعب "غازبروم آرينا" في روسيا.





ويلعب منتخبي بلجيكا وروسيا ضمن المجموعة الثانية في بطولة أمم أوروبا والتي تضم معهما أيضًا الدنمارك وفنلندا.





وتنطلق مباراة منتخب بلجيكا ضد منتخب روسيا في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس أمم أوروبا.





تاريخ مواجهات روسيا ضد بلجيكا





تحمل مباراة الليلة بين روسيا وبلجيكا رقم 8 بين المنتخبين، حيث سبق وتقابل كلاهما في 7 مواجهات، حقق المنتخب البلجيكي 5 انتصارات، وحسم التعادل نتيجة مباراتين.





سجل لاعبو منتخب بلجيكا 16 هدفًا في شباك منتخب روسيا، مقابل 7 أهداف فقط للدب الروسي.





أول مباراة جمعت المنتخبين كانت بتاريخ 24 أبريل لعام 1996، وكانت مباراة ودية انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، بينما آخر مواجهة جمعتهما كانت في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا في نوفمبر 2019 وفاز المنتخب البلجيكي 4-1.



