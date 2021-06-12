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بايدن يعقد مؤتمرا صحفيا منفردا بعد لقاء بوتين

السبت 12/يونيو/2021 - 02:14 م
بوابة الفجر
منار طارق
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قال مسؤول بالبيت الأبيض، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد مؤتمرا صحفيا منفردًا بعد اجتماعه مع رئيس الكرملين فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل، حيث أن هذا هو الشكل الأنسب للتواصل بوضوح مع "الصحافة الحرة".

سيلتقي بايدن بالرئيس الروسي بوتين في 16 يونيو في فيلا سويسرية من القرن الثامن عشر تطل على بحيرة جنيف في قمة ستغطي الاستقرار النووي الاستراتيجي والعلاقة المتدهورة بين الكرملين والغرب. وقال مسؤول في البيت الأبيض: "نتوقع أن يكون هذا الاجتماع صريحًا ومباشرًا".

وتابع "المؤتمر الصحفي المنفرد هو الشكل المناسب للتواصل بوضوح مع الصحافة الحرة الموضوعات التي أثيرت في الاجتماع - سواء من حيث المجالات التي قد نتفق فيها أو في المجالات التي لدينا فيها مخاوف كبيرة."

وقال بوتين، الذي شغل منصب الزعيم البارز لروسيا منذ استقالة بوريس يلتسين في اليوم الأخير من عام 1999، قبل القمة إن العلاقات مع الولايات المتحدة في أدنى مستوياتها منذ سنوات. وردا على سؤال حول وصفه بايدن بأنه قاتل في مقابلة في مارس، قال بوتين إنه سمع العشرات من مثل هذه الاتهامات.

قال بوتين: "هذا ليس شيئًا أقلق بشأنه على الإطلاق". كما قال البيت الأبيض إن بايدن سيطرح هجمات برامج الفدية الصادرة من روسيا، وعدوان موسكو على أوكرانيا، وسجن المعارضين، وغيرها من القضايا التي أزعجت العلاقة.

واضاف بايدن إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع روسيا، لكن واشنطن سترد بطريقة قوية إذا انخرطت موسكو في أنشطة ضارة. وتقول روسيا إن الغرب مسيطر عليه الهستيريا المعادية لروسيا وإنها ستدافع عن مصالحها بأي طريقة تراها مناسبة.

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