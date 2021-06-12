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خطوات استخدام عصير الصبار للتخلص من حب الشباب والبثور

السبت 12/يونيو/2021 - 02:11 م
بوابة الفجر
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هناك طرق عديدة لاستخدام عصير الصبار للتخلص من حب الشباب والبثور.، يمكنك تجربة الأنسب لبشرتك للحفاظ عليها من البثور:
 
الطريقة 1:
يمكن وضع جل أو عصير الصبار على الوجه ثم غسله بالماء العادي بعد 20 دقيقة، حيث يساعد على تنعيم البشرة وترطيبها، كما أنه يساعد في الوقاية من حب الشباب، ويمكن استخدامه على البشرة الدهنية والمرطبة أيضًا، حيث لا يحتوي على أي زيت.

الطريقة 2:
استخدميه مع اللبن الرائب، خذى ملعقة صغيرة من مسحوق قشر برتقال واللبن الرائب وملعقة كبيرة من جل الصبار، ويخلطان معا وتوضعان على الجلد ، ويتم غسل مكانهما بعد 30 دقيقة.

الطريقة 3: 
إذا كانت هناك بقع على الوجه، ضعي جل الصبار على البقع واتركيه طوال الليل، اغسلى الوجه في صباح اليوم التالي، إذا كان هناك احمرار على الجلد بسبب حب الشباب ، أو كانت الطفح الجلدي محمرًا ، ضعى جل الصبار يوميًا على الوجه ، واغسليه بالماء العادي بعد 20 دقيقة حيث يهدئ التهيج.

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