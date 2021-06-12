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ضمن "حياة كريمة".. محافظ بني سويف ووزير التنمية المحلية يتفقدان محطة بني خليفة (صور)

السبت 12/يونيو/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، المحطة الوسيطة بقرية بني خليفة مركز ناصر، والتي تم إنشاؤها في إطار البروتوكول الموقع بين وزارات التنمية المحلية والتخطيط والبيئة ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، وعلى يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، والدكتورة أسماء سامي مدير إدارة البيئة ومسؤولى القطاعات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

بتكلفة 17 مليون جنيه
وتفقد الوزير والمحافظ مكونات المحطة وتكلف إنشاؤها 17 مليون جنيه، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 300 طنيوم، وتخدم أكثر من مليون و96 ألف نسمة في مدينة ناصر وبعض قرى المركز "أشمنت، وبني عدي، ودلاص، ودنديل، والحمام"، بالإضافة إلى بعض قرى مركز بني سويف "بليفيا، شريف باشا، أبشنا" وقريتي "النويرة وقاي" باهناسيا، وأيضا قرية أبوصير الملق التابعة لمركز الواسطى.

الوزير والمحافظ
واستمع الوزير والمحافظ لعرض "presentation" عن المحطة والذي تضمن الإشارة إلى أن المحطة مقامة على مساحة 1950 مترًا، وتضم بوابات خروج ودخول ورامبات، ويحيطها سور خراساني مبطن بارتفاع 1.6 متر يعلوه بانوهات سلك بارتفاع 1.2متر، ورصيف تفريغ بمساحة 768 متر وميزان أرضي بسكول حمولة 50 طن، وطرق خرسانية ممهدة لدخول وخروج سيارات النقل واللوادر، وبيارات تجميع للسوائل بنظام صرف مناسب ونظام للصرف الصحي، بالإضافة إلى نقاط استقبال المخلفات الخطرة، ومنطقة تفتيش للشاحنات، منظومة إطفاء حريق مزودة بإنذارحريق، وجراج لمعدات المحطة ومصدر مياه ومضخات ضغط عالي ومولد كهربائي وخزان وقود وكاميرات مراقبة.

حياة كريمة
كما تضمن العرض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ونسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز للقطاعات بشكل تفصيلي وماتم تنفيذه خلال الفترة الماضية والأعمال المقرر تنفيذها والمعوقات الواجب تذليلها،حيث تم مناقشة الموقف الحالي لأعمال الكهرباء والموقف التنفيذي للأراضي المخصصة لمشروعات الصرف الصحي وخطة الإحلال والتجديد لشبكات المياه بقرى المبادرة والموقف الحالي للمدارس المزمع إنشاؤها ومدى توافر الأراضي والمدارس التي تم الانتهاء منها، بجانب مناقشة موقف أعمال التبطين وتأهيل الترع ضمن المشروع القومي لتأهيل البنية المائية التحتية.

66 قرية ببني سويف
يُذكر أنه قد تم إدراج قرى مركزي ببا وناصر وعددها 66 قرية، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التطوير شامل للخدمات والمرافق بتلك القرى، والذي يشمل تحسين خدمات البنية الأساسية، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة.
ضمن "حياة كريمة".. محافظ بني سويف ووزير التنمية المحلية يتفقدان محطة بني خليفة (صور)
ضمن "حياة كريمة".. محافظ بني سويف ووزير التنمية المحلية يتفقدان محطة بني خليفة (صور)
ضمن "حياة كريمة".. محافظ بني سويف ووزير التنمية المحلية يتفقدان محطة بني خليفة (صور)
ضمن "حياة كريمة".. محافظ بني سويف ووزير التنمية المحلية يتفقدان محطة بني خليفة (صور)
ضمن "حياة كريمة".. محافظ بني سويف ووزير التنمية المحلية يتفقدان محطة بني خليفة (صور)
ضمن "حياة كريمة".. محافظ بني سويف ووزير التنمية المحلية يتفقدان محطة بني خليفة (صور)

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