وزير التنمية المحلية يشيد بمعدلات تنفيذ مشروع تبطين وتأهيل الترع ببني سويف (صور)



أشاد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، بمعدلات تنفيذ لمشروع تأهيل وتبطين الترع، بقرى ومراكز محافظة بني سويف، الذي يتم تنفيذه ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع والمصارف المتفرعة من النيل.



جاء ذلك خلال تفقده، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين الترع، بحضور والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، المهندس جمال الباز وكيل وزارة الري وعلى يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر.



تبطين الترع

وتابع الوزيروالمحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بترعة أبوصير بزمام مركز ناصر، ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية المائية التحتية لمصر، والذي يشمل تأهيل الترع والمصارف المتفرعة من النيل، بهدف توفير كميات مياه من الفاقد، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وتقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمجاري المائية.



وناقش الوزير والمحافظ الموقف التنفيذي للمشروع، حيث يجرى العمل حاليًا في تنفيذ 26 عملية، حيث تم الانتهاء من أعمال تبطين 238.9 كيلو مترا بتكلفة تقدر بنحو 453 ملايين و90 ألف جنيه، من مستهدف 300 كم في المرحلة الأولى، وجارى طرح 6 عمليات آخرى بأطوال 18.4كم باعتمادات تقدر بــ 63.6 مليون جنيها.



محافظ بني سويف

من جانبه أكد محافظ بني سويف، على أنه تجرى المتابعة المستمرة للمشروع بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة، ومديرية الري، ويتم أولًا بأول تذليل المعوقات التي تطرأ على أعمال التنفيذ، مشيرا إلى تكليفاته لمسئولى قطاع الري بإعداد تقارير بصفة مستمرة متضمنة الموقف التنفيذي للمشروع.،نظرا لأهمية المشروع الذي تتبناه القيادة السياسية، وتعمل على تنفيذه الحكومة بمعدلات تنفيذ عالية وبأفضل جودة، حيث يعتبر المشروع من أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها في الفترة الحالية.



محطة بني خليفة

كما شهدت الزيارة، تفقد الوزير والمحافظ المحطة الوسيطة بقرية بني خليفة مركز ناصر، والتي تم إنشاؤها في إطار البروتوكول الموقع بين وزارات التنمية المحلية والتخطيط والبيئة ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة.



