ننشر خريطة الظواهر الجوية المتوقع حدوثها حتى الخميس المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 12 يونيو 2021 إلى الخميس 17 يونيو 2021.





وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل جنوبا .

وعن خريطة الظواهر الجوية إليكم البيان التالي:

الظواهر الجوية المتوقع حدوثها يوم السبت 12 يونيو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وغرب البلاد وجنوب سيناء وجنوب البلاد

فرص أمطار على السواحل الغربية على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقع حدوثها يوم الأحد 13 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد





الظواهر الجوية المتوقع حدوثها يوم الإثنين 14 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد

الظواهر الجوية المتوقع حدوثها يوم الثلاثاء 15 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد

الظواهر الجوية المتوقع حدوثها يوم الأربعاء 16 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد

الظواهر الجوية المتوقع حدوثها يوم الخميس 17 يونيو :