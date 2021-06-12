تجديد حبس المتهم بقتل ابنته بسبب التبول اللاإرادي بالحوامدية





جدد قاضي المعارضات بجنوب الجيزة، حبس المتهم بقتل ابنته بسبب التبول اللارادي بالحوامدية ٤٥ يومآ على ذمة التحقيقات.



بداية الواقعة عندما اتصل والد المتهم بزوجة ابنه يبلغها قيام نجله بقتل طفلتهم التي تبلغ من العمر عامين بسبب تبولها اللا إرادي، والتي بدورها أبلغت قسم شرطة الحوامدية.



وبعمل التحريات تبين صحة الواقعة، وتم إلقاء القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم ضده وتباشر النيابة العامة التحقيق معه للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تم تشكيل لجنة من الأمومة والطفولة لأخذ أقوال الأطفال الذين كانوا شهود على الواقعة، وقيام والدهم بقتل شقيقتهم بسبب تبولها اللا إرادي.