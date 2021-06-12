ننشر أسباب براءة احمد شفيق من تهمة إهدار المال العام بوزارة الطيران



أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسةالمستشار سرور محمد أحمد، حيثيات حكمها ببراءة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراءالأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني الأسبق، وتوفيق محمد عاصي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، في قضية إهدار أموال وزارة الطيران المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الطيران".



وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه من المقرر أن جريمة الإضرار العمدي بالمالالعام المؤثمة بالمادة 116 مكرر من قانون العقوبات تتطلب توافر 3 أركان، أولهم"صفة الجاني" وهو أن يكون موظفًا عموميًا بالمعنى الوارد بالمواد 111و119 مكررا من قانون العقوبات، وهو ما ليس محل منازعة فى هذه الدعوى، كما أن المالفيها من الأموال العامة كما هي معرفة بالمادة 119 من ذات القانون.



وأضافت المحكمة أن الركن الثاني هو الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلىالموظف، ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له، والركن الثالث هو القصد الجنائيباتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو المصلحة، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرربسبب إهمال، كما يشترط فى الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدي المنصوصعليها فى المادة 116 مكرر من قانون العقوبات أن يكون محققا، أي حالا ومؤكدا، لأنالجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواءكان حاضرا أو مستقبلا، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين.وأضافت المحكمة أنه من المقرر أن جريمة الاستيلاء على المال العامالمنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات، فضلا عن توافر صفة الموظف العاموالمال العام من الجاني على النحو سالف البيان فإنها تتحصل متى استولى الموظفالعام أو من في حكمه على مال للدولة أو لإحدى الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركاتأو المنشآت إذا كانت الدولة تساهم في مالها بنصيب ما، وذلك بانتزاعه منها خلسة أوحيلة أو عنوة بنية تملكه أو إضاعه المال على ربه، ويتعين أن تنصرف فيه نية الجانيوقت الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء إلى تملكه أو تضيعه على ربه.



ولفتت المحكمة أن عماد الدعوى وأساسها الذي بنيت عليه هو بروتوكول التعاونالمؤرخ والموقع بين الطرفين إحداهما المتهم الأول أحمد شفيق بصفته وزيرا للطيرانالمدني آنذاك، والطرف الثاني هو عضو مجلس إدارة سكرتير جمعية تنمية خدمات مصرالجديدة، والثابت من مسمى ذلك البروتوكول في عنوانه ومضمونه أنه للتعاون فيما بينالطرفين، ولم ينص فيه على انفراد أحد الطرفين بالتعاون دون الآخر.



وتابعت المحكمة أن ذلك التعاون تجلى في ما نص عليه ذلك البروتوكول في بندهالأول من التزام الطرف الأول بموافاة الطرف الثانى بالوثائق المتاحة والتي تخصالمعدات والأجهزة الترفيهية لمشروع الجمعية "ألعاب لحديقة سوزان مبارك"ومعاونة باقي الجهات الحكومية والأهلية لإتمام المشروع، وفي المقابل نص البندالثالث من ذلك البروتوكول على التزامات الطرف الثاني، والتي تتمثل في منح الطرفالأول مزايا خاصة للعاملين بمرفق الطيران المدني فيما يخص الانتفاع بالمشروع عندتشغيله، نظير مساهمة المرفق فى تنفيذ المشروع، على أن يتم الاتفاق بين الطرفين علىذلك في حينها.

وأوضحت المحكمة أن الطرف الأول والمتمثل في المتهم الأول أحمد شفيق لا يملكحق التصرف في أموال عامة مملوكة لمرفق الطيران المدني والشركات التابعة له فيالبروتوكول، وقد خلت أوراق القضية تماما مما يفيد أنه أهدر مالا عاما أو أضرعامدًا بالجهات التى تتبعها، بل على العكس كما هو واضح بالأوراق فقد حرص علىاستفادة المرفق والعاملين به من المشروع مقابل القدر الذي يستطيع المساهمة به.



وأكدت المحكمة أن الأوراق خلت تماما مما يفيد أن المتهم الأول قد انصرفتنيته الى الإضرار عمدا بأموال مرفقه وشركاته ووزارته وهو الأمر الذي تأيد بما قررهشاهد الواقعة الأول، ومجرى التحريات بأنه لم يتحقق أي إضرار بأموال شركات مصرللطيران، وأن البروتوكول نص على الالتزامات المتبادلة، وأنه يتعين الوقوف على ماإذا كان قد تم تطبيق ما نص عليه بروتوكول التعاون من مزايا العاملين بالشركاتالتابعة لوزارة الطيران المدني مقابل تعاونها.

وأضافت المحكمة أن مُجري التحريات تساءل عما إذا كانت الشركات قدمتمساهمتها في المشروع كصور من صور الدعاية والإعلان لها، وأنه لا يستطيع تحديد ماإذا كانت تلك المساهمات تساوي ما عاد عليها من نفع في الدعاية والإعلان من عدمه،وهو الأمر الذي يؤكد وجود تلك الالتزامات المتبادلة بين طرفي البروتوكول، والتي لمينتج عنها أي ضرر مالي وقت ذلك، وهو ما انتهى إليه تقرير مصلحة الخبراء المودع ملفالدعوى بتاريخ 17 أبريل 2012، وما قرره رئيس تلك اللجنة وأعضائها كشهود إثبات منأنه لم يتحقق لديهم ما الضرر الذي قد لحق بتلك الشركات، ومن ثم فقد انتفت الأوراقمن الدليل على ما يشير إلى انصراف نية المتهم الأول إلى الإضرار بأموال الجهةالمسئول عنها، كما خلت الأوراق أيضا من وجود أية ضرر.

وأشارت المحكمة إلى أن هذا الأمر هو ما سار على نهجه المتهمين الثانيوالثالث تطبيقا لذلك البروتوكول، فقدما مساهمات من الشركتين التي يرأسان إدارتهمابموافقة مجلس الإدارة إلى مشروع الحديقة، مقابل ما تحصل عليه شركاتهما من مزاياللعاملين بها من تلك الجمعية المنشأة، وفي ذلك الوقت تقديم تلك المساهمات كصورة منصور الدعاية والإعلان التي تعود على الشركتين بالنفع.

وذكرت المحكمة أنه من المعروف، بل من العلم العام، أن شركات الطيران تجعلمن بند الدعاية والإعلان بند رئيسي في ميزانيتها لما يعود عليها من ذلك بالنفعللترويج لأنشطتها وطائرتها، وقد تأيد ذلك بما قرره شاهد الواقعة الأول من أنالشركات تخصص للدعاية والإعلان جزءا من ميزانيتها وأن مساهمتها في إنشاء تلكالجمعية كانت في صورة من صور الدعاية والإعلان للأنشطة بها، إلا أنه نظرا لعدمالتشغيل حتى تاريخ القضية لا يستطيع تحديد ما يمكن أن يعود على الشركات من نفع،وهو ما تأكد أيضا بتقرير خبراء وزارة العدل وقرره أعضاء اللجنة التي أعدت ذلكالتقرير سالف الإشارة إليه من عدم تحقق الضرر بأموال الشركتين.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الأمر المؤكد ولا مراء فيه، خلو الأوراقمما يدل على نية المتهمين جميعا الإضرار بأموال الجهات التى يعهد إليهم بها، وهوما أكده شهود الواقعة جميعا من أنه لم يتحقق الضرر بأموال الشركات، متابعة أن ماأثير فى الأوراق من كلمة "تبرع" من تلك الشركات للجمعية فهي لم تتعدىسوى أنها كلمة صيغة في سؤال دون أن يكون لها أي سند أو دليل بالأوراق -حسب ما سلفبيانه- وفضلا عن استحالة تصور ملكية المتهمين هذا الاختصاص، وهو التبرع بالمالالعام، فقد خلت الأوراق مما يدل عليه سواء بنصوص البروتوكول الموقع أو موافقة مجلسإدارة الشركتين في المحاضر المؤرخة.