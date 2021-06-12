دليلك الكامل حول كيفية اختيار سروال ليقنز رياضي مناسب لك

بعد الحجر المنزلي وقضاء الكثير من الوقت في البيت، قد تكوني قرّرتِ مثلنا اتّباع روتين رياضي معيّن، ولكن الإرادة والمثابرة ليست كل ما تحتاجين إليه في هذا الإطار، وإنما أيضاً اختيار الملابس الرياضية المناسبة وأهمّها سروال ليقنز. ارتداء السروال الخطأ عند التمرين، قد يؤثّر سلباً على أدائكِ ومع وجود العديد من الخيارات في الأسواق، قد يكون من الصعب اختيار أفضل التصاميم بحسب كل رياضية مثل الركض، اليوجا أو ممارسة الرياضة في الجيم، تابعي القراءة لتكتشفي كيف تختارينه لشراء الأفضل لكِ اون لاين أم في المتجر.





معايير اختيار سروال ليقنز رياضي





1- قصة سروال ليقنز وطوله

عند اختيار سروال ليقنز رياضي، يجب الأخذ في عين الإعتبار أن من أوّل الأمور التي يجب مراعاتها هو الطول. هناك ثلاثة أنماط رئيسية وهي:





سروال ليقنز طويل: يأتي هذا السروال طويل أي إلى أسفل الكاحل. هذا الشكل من ليقنز يلائم رياضات الجري في المناخات الباردة.





سروال ليقنز بطول 7/8: هذا الشكل من السراويل عادةً ما يأتي فوق الكاحل ويصل حتى منتصف القدم.





سروال ليقنز بطول Capri: يصل سروال ليقنز هذا إلى تحت الركبة ببضعة سنتيميترات. هو أقصر من تلك التي تصل إلى منتصف القدم وأطول من الشورت.





سروال ليقنز تقليدي: هو السروال الذي يأتي إلى حدود الكاحل والذي من الممكن ارتدائه لممارسة مختلف أنواع الرياضية.





إلى جانب طول سروال ليقنز، يجب الإنتباه إلى قصته أيضاً وخصوصاً ارتفاع الخصر:





سروال ليقنز بخصر متوسط الإرتفاع: سروال ليقنز بخصر يأتي تحت السرة مباشرةً.





سروال ليقنز بخصر عالٍ: يأتي هذا السروال الضيق فوق السرة، ويكون خياراً مفضلاً للرياضات التي تتطلّب الكثير من الحركة.





2- قماش سروال ليقنز

أمر آخر ومهم عليكِ أخذه بعين الإعتبار، عند اختيار سروال ليقنز رياضي هو القماش المصنوع منه. النسيج الذي تختارينه يعتمد على الرياضية التي ستمارسينها.





سروال ليقنز من القطن: إذا كانت الراحة هي أكثر ما يهمّكِ، فسروال ليقنز القطني هو خياركِ الأمثل. مع ذلك، يمكن أن يفقد القطن شكله بمرور الوقت، كما أنه لا يمتص الرطوبة جيداً.





سروال ليقنز من القماش المصنّع: قد تشمل الأقمشة الإصطناعية النيلون، السباندكس والبوليستر. غالباً ما تتّسم هذه الأقمشة بالقدرة على إمتصاص الرطوبة. على الرغم من أنها ليست ناعمة مثل القطن، إلا أنها تساهم في تعزيز شكل جسمكِ.





قد تأتي بعض سراويل ليقنز مصنوعة من القطن الصناعي، أي يمزج بين ميزات كل من القماشين اللذين ذكرناهما أعلاه. إضافة إلى ذلك، عند اختيار القماش خذي في عين الإعتبار الطقس. الأقمشة السميكة تلائم درجات الحرارة الباردة. وفي الوقت نفسه، تعتبر الأقمشة الخفيفة خيارات جيدة للمناخ الرطب أو الأنشطة مثل اليوغا.





3- تفاصيل سروال ليقنز

تتميّز بعض سراويل ليقنز ببعض الميزات والتفاصيل التي تساهم في جعل تجربة التمرين الخاصة بكِ أكثر راحة.





الجيوب: هل أنتِ مستعدة للجري ولكن لا تعرفين أين تضعين مفاتيحكِ أو هاتفكِ؟ أصبح العثور على سروال ليقنز مع جيوب أسهل. غالباً ما تأتي هذه التفاصيل على حزام الخصر وقد تأتي بسحاب لمزيد من الحماية.





الدرزات: تقوم بعض العلامات بإضافة درزات معيّنة على ليقنز تعزز شكل الجسم.





الألوان والنقشات: دعي حتى سروال ليقنز يحاكي شخصيتكِ وأسلوبكِ. تتوفّر هذه السراويل الرياضية بألوان ونقشات مختلفة لتختاري منها ما يناسبكِ.





4- مقاس سروال ليقنز

بعد التأكّد من كل المايير التي ذكرناها أعلاه، من المهم جداً أن تتأكّدي أيضاً من المقاس قبل شرائه. أمّا في حال كنتِ تتسوّقين اون لاين فاحرصي على اختيار موقع تكون سياسات الترجيع سهلة فيه. نحن نصرّ على هذا الأمر لأن المقاس غير الصحيح ممكن أن يؤثّر على تمارينكِ وراحتكِ في الوقت عينه. عند ارتداء سروال ليقنز، هناك بعض الأمور التي يجب وضعها في الاعتبار. إليكِ أبرزها:





إذا وجدتِ أن الدرزات تحفر في جلدكِ أو أنكِ لا تستطيعين مسك القماش وشدّه، فهذا يعني أن سروال ليقنز صغير. في المقابل، إذا كان عليكِ رفع سروال ليقنز باستمرار، فهذا مؤشّر على أن الخصر كبير جداً.





قومي برياضة السكوات لتحديد ما إذا كان خصر سروال ليقنز سيمنحكِ تغطية كاملة. بهذه الخطوة، تضمنين إرتفاع الخصر. إضافة إلى ذلك، حاولي ثني ركبتيكِ للتأكّد من عدم تقييد حركتكِ.





أخيراً وليس آخراً، عندما يتعلق الأمر بسروال ليقنز، فمن الممكن أن يكون كغيره من التصميم على الموضة وعملي في الوقيت عينه. تذكّري هذه النصائح في المرّة القادمة التي تتسوقين فيها اون لاين أو في المتجر.



