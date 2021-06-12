لرجيم صحي.. طريقة تحضير الأرز المسلوق

للحصول على وزن مثالي وقوام ممشوق إليك طريقة صحية ومناسبة للرجيم يمكنك تحضيرها في المنزل، حيث يمكنك اعداد الأرز المسلوق بكل سهولة من خلال المكونات التالية:





المقادير

- أرز بسمتي : كوب (مغسول)

- ماء بارد : 2 كوب

- ملح : ملعقة صغيرة





طريقة التحضير

انقعي الأرز بماء بارد لمدة 15 دقيقة.

صفي الأرز وضعيه في قدر مع الماء والملح واتركيه حتى يغلي.

قومي بتخفيف النار وغطي القدر واتركيه لمدة 20 دقيقة حتى ينضج وينشف ماؤه.