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تجديد حبس المتهمة بحرق والدها ببولاق 15 يوما

السبت 12/يونيو/2021 - 02:29 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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جدد قاضي المعارضات جنوب الجيزة، حبس المتهمة بقتل والدها حرقا، بعد تعديه عليها جنسيًا ببولاق الدكرور بالجيزة15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا، يفيد بالعثور على جثمان مواطن، يبلغ من العمر 40 عامًا، داخل شقته بدائرة القسم متفحمة داخل غرفة نومه.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، والمعاينة الأولية تبين نشوب الحريق بسرير غرفة النوم، وتفحم قاطن الشقة 36 عامًا، حيث كان مستغرقًا بالنوم، وأثناء الحريق شوهدت ابنته 14 سنة معها حقيبة بها ملابسه، وبضبطها اعترفت أنها سكبت الجاز وأشعلت النيران في والدها بسبب تعديه عليها جنسيًا وجسديًا.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


وفي وقت سابق، كشفت جهات التحقيق، أن الطفلة كانت تستمع إلى الأفلام الهندية، ثم خطر في بالها فكرة قتل والدها عن طريق سكب الغاز عليه وإشعال النيران به، لكي لا يعاود التعدي عليها جنسيًا مرة أخرى

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