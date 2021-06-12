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مكرونة بصوص البيستو والكريمة.. وصفة جديدة

السبت 12/يونيو/2021 - 02:28 م
بوابة الفجر
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نقدم لك في السطور التالية وصفة جديدة لتحضير المكرونة حيث يمكنك إعدادها بصوص البيستو والكريمة من خلال اتباعك المقادير وطريقة التحضير التالية:

المقادير
- معكرونة : 300 غراماً (بيني)
- الثوم : فص (مهروس)
- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة
- كريمة : نصف كوب
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : رشّة
- فلفل ابيض : رشّة
- جبن البارميزان : كوب (مبشور)
- صلصة البيستو : كوب ونصف (جاهزة)

طريقة التحضير
اسلقي المعكرونة في قدر من الماء المغلي والمملح بحسب التعليمات الموجودة على العبوة.
سخني الزيت في قدر على النار، أضيفي الثوم ثم قلبي حتى يذبل.
أضيفي الكريمة وصلصة البيستو ثم نكهي بالملح، الفلفل الأسود والفلفل الأبيض.
حركي المكونات جيداً حتى تتجانس وتحصلي على صلصة متماسكة.
صفي المعكرونة من الماء ثم أضيفيها إلى القدر مع التحريك حتى تتجانس المكونات.
وزعي المعكرونة في أطباق ثم انثري الجبن على الوجه مباشرة قبل التقديم.

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