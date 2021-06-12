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التأمين الصحي الشامل: تسجيل 17 ألف مواطن وفتح 4600 ملف بالسويس

السبت 12/يونيو/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، عن تسجيل 17 ألف مواطن وفتح 4600 ملف عائلي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة التي سيتم إطلاقها بمحافظة السويس خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال أتوبيس التوعية والتسجيل وحملات طرق الأبواب لفعاليات حملة (سجل في مكانك).

وأوضحت، أنه تم إطلاق حملة (سجل في مكانك) منذ 31 مايو الماضي في السويس لتوعية المواطنين بأهمية المنظومة الجديدة وتسجيلهم بها وتشجيعهم للذهاب إلى المراكز والوحدات الصحية القريبة لإجراء الفحوصات الطبية الشاملة وفتح الملفات العائلية للتمتع بالخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنظومة فور إطلاقها بالمحافظة، بما تضمنه من علاج لكل المصريين، وإتاحة الخدمات للأسرة وليس للفرد فقط، وحرية اختيار مقدمي الخدمة الصحية، وغيرها من المميزات التي تجعل هذه المنظومة تمثل نقلة نوعية للقطاع الصحي في مصر.

وأضافت إدارة المشروع، أنه انطلق أتوبيس التوعية والتسجيل للحملة من خلال تمركزه في أشهر الميادين والأماكن العامة بالسويس، والتي شملت 18 نقطة تمركز طوال فترة عمل الحملة، وذلك إلى جانب حملات طرق الأبواب للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، مشيرة إلى ارتفاع نسبة تسجيل المواطنين ضمن المنظومة الجديدة بمحافظة السويس إلى 33،5%.

وتابعت: أنه تستمر فعاليات الحملة حتى غد الأحد 20210613، حيث سيتواجد أتوبيس التوعية والتسجيل بنقطتي تمركز، الأولى بالقرب من مجمع محاكم السويس صباحًا، والثانية بميدان الأربعين مساءًا، لاستمرار تعزيز وعي المواطنين من أبناء المحافظة بمميزات المنظومة الجديدة وتسجيلهم بها.

يشار إلى أن، حملة (سجل في مكانك)، هي حملة توعوية ميدانية كبرى أطلقت في محافظة السويس منذ 31 مايو الماضي وتستمر حتى غد الأحد 31 يونيو 2021، بهدف التوعية والتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، استعدادًا لإطلاقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.
التأمين الصحي الشامل: تسجيل 17 ألف مواطن وفتح 4600 ملف بالسويس
التأمين الصحي الشامل: تسجيل 17 ألف مواطن وفتح 4600 ملف بالسويس
التأمين الصحي الشامل: تسجيل 17 ألف مواطن وفتح 4600 ملف بالسويس
التأمين الصحي الشامل: تسجيل 17 ألف مواطن وفتح 4600 ملف بالسويس
التأمين الصحي الشامل: تسجيل 17 ألف مواطن وفتح 4600 ملف بالسويس
التأمين الصحي الشامل: تسجيل 17 ألف مواطن وفتح 4600 ملف بالسويس
التأمين الصحي الشامل: تسجيل 17 ألف مواطن وفتح 4600 ملف بالسويس
التأمين الصحي الشامل: تسجيل 17 ألف مواطن وفتح 4600 ملف بالسويس
التأمين الصحي الشامل: تسجيل 17 ألف مواطن وفتح 4600 ملف بالسويس
التأمين الصحي الشامل: تسجيل 17 ألف مواطن وفتح 4600 ملف بالسويس
التأمين الصحي الشامل: تسجيل 17 ألف مواطن وفتح 4600 ملف بالسويس
التأمين الصحي الشامل: تسجيل 17 ألف مواطن وفتح 4600 ملف بالسويس
التأمين الصحي الشامل: تسجيل 17 ألف مواطن وفتح 4600 ملف بالسويس
التأمين الصحي الشامل: تسجيل 17 ألف مواطن وفتح 4600 ملف بالسويس
التأمين الصحي الشامل: تسجيل 17 ألف مواطن وفتح 4600 ملف بالسويس
التأمين الصحي الشامل: تسجيل 17 ألف مواطن وفتح 4600 ملف بالسويس
التأمين الصحي الشامل: تسجيل 17 ألف مواطن وفتح 4600 ملف بالسويس
التأمين الصحي الشامل: تسجيل 17 ألف مواطن وفتح 4600 ملف بالسويس

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