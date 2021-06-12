موعد مباراة إيطاليا المقبلة في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

يلتقي منتخب إيطاليا، مع نظيره منتخب سويسرا، يوم الأربعاء 16 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الأمم الأوروبية.





وحقق المنتخب الإيطالي الفوز على حساب تركيا، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولمبيكو، في افتتاح يورو 2020.





وتقام البطولة في 12 مدينة كالتالي :-





أمستردام (هولندا)، باكو (أذربيجان)، بلباو (إسبانيا)، بوخارست (رومانيا)، بودابست (المجر)، كوبنهاغن (الدنمارك)، دبلن (إيرلندا)، غلاسكو (اسكتلندا)، ميونخ (ألمانيا)، بطرسبورغ (روسيا)، إضافة إلى العاصمتين، الإيطالية روما التي من المقرر أن تستضيف المباراة الافتتاحية، والإنجليزية لندن التي من المقرر أن تستضيف مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية.



