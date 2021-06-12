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موسيماني يُعطي الفرصة الأخيرة لنجم الأهلي

السبت 12/يونيو/2021 - 02:36 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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قرر بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب إفريقي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إعطاء الفرصة الأخيرة لأحد لاعبي الفريق خلال الموسم الحالي.

وكان مستوي حسين الشحات تراجع خلال الموسم الحالي على الرغم من تواجده فى التشكيل الأساسي للفريق، مما جعل موسيماني يقرر إعطاء اللاعب فرصة أخيرة ليعبر عن نفسه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من أجل المنافسة مرة أخرى على لقب دورى الأبطال بعدما حققه الفريق الموسم الماضي على حساب الزمالك.

وتقام مباراة الأهلي والترجي التونسي فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا ايام 19 و26 يونيو الجاري.

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