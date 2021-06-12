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البيت الأبيض عن لقاء بايدن-بوتن المرتقب: نتوقع أن يكون اجتماعا صريحا ومباشرا

السبت 12/يونيو/2021 - 02:36 م
البيت الأبيض
البيت الأبيض
وكالات
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توقع البيت الأبيض، أن لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين المرتقب، أن يكون اجتماعا صريحا ومباشرا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

 

أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الاجتماع المرتقب بين الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن مهم للغاية، لكن التوقعات المبالغ فيها بشأنه لا أساس لها.

 

وقال بيسكوف، في تصريحات صحفية بشأن لقاء بوتين وبايدن المقرر في جنيف في 16 يونيو: "حجم الخلافات بل وحتى مظاهر النزاع في علاقاتنا الثنائية كبيرة جدا، لدرجة أنه لا مبرر لتوقع تحقيق أي تقدم نحو التوصل إلى تفاهم. لكن في بعض الأحيان يكون من المفيد أيضا الاتفاق على أننا لا نتفق".

 

وتابع بيسكوف أن "بدء الحوار على أعلى مستوى، رغم الحالة المؤسفة للعلاقات الثنائية، خطوة إيجابية للغاية"، لكن الشرط الوحيد للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى آخر هو "الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح".

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