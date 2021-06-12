جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات الجولة المقبلة

يستعد جمهور كرة القدم المصرية لعودة منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز من جديد، والتي توقفت بصورة مؤقتة لحين إنتهاء المنتخب الأوليمبي من المعسكر التحضيري الذي يخوضه إستعدادًا لخوض غمار بطولة أولمبياد طوكيو المقرر لها الشهر القادم.





وقبل استئناف المواجهات يوم الثلاثاء المقبل الموافق الخامس عشر من الشهر الجاري، يتصدر الثنائي أحمد ياسر ريان جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 12 هدفًا متساويًا مع أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك الذي سجل نفس العدد من الأهداف في الوقت الذي يحتل فيه أحمد سمير المركز الثالث برصيد 11 هدف.





ويأتي ترتيب هدافي الدوري المصري كالآتي :-

1- أحمد ياسر ريان سيراميكا كليوباترا 12 هدف

2- أشرف بنشرقي الزمالك هدف 12

3- احمد سمير طلائع الجيش 11 هدف

4- عمر كمال المصري البورسعيدي 10 هدف

5- عمرو جمال طلائع الجيش 10 هدف

6- مصطفى فتحي سموحة 9 هدف

7- يوسف إبراهيم أوباما الزمالك 9 هدف

8- حسام حسن سموحة 9 هدف

9- محمد شريف الأهلي 9 هدف