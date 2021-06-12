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جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات الجولة المقبلة

السبت 12/يونيو/2021 - 02:40 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز،وذلك قبل استئناف المواجهات من جديد، يوم الثلاثاء المقبل الموافق الخامس عشر من شهر يونيو الجاري، حيث تم تأجيلها لحين الانتهاء من المعسكر الذي يخوضه المنتخب الأوليمبي إستعدادًا للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

ونجح نادي الزمالك في حصد 55 نقطة من المباريات التي لعبها حتى الآن، في الوقت الذي يحل فيه النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 41 نقطة، ولكن يتبقى له 6 مؤجلات، سوف يخوضها بعد مواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات الجولة المقبلة على النحو التالي :-

1- الزمالك برصيد 55 نقطة
2- الأهلي برصيد 41 نقطة
3- المصري برصيد 40 نقطة
4- سموحة برصيد 37 نقطة
5- مصر المقاصة برصيد 36 نقطة
6- بير اميدز برصيد 34 نقطة
7- الاتحاد السكندري برصيد 34 نقطة
8- إنبي برصيد 33 نقطة
9- سيراميكا برصيد 32 نقطة
10- طلائع الجيش برصيد 31 نقطة
11- الجونة برصيد 31 نقطة
12- غزل المحلة برصيد 31 نقطة
13- الإسماعيلي برصيد 29 نقطة
14- المقاولون العرب برصيد 28 نقطة
15- أسوان برصيد 24 نقطة
16- البنك الأهلي برصيد 19 نقطة
17- وادي دجلة برصيد 18 نقطة
18- الإنتاج الحربي برصيد 14 نقطة

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