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بهذه الطريقة..لطيفة تروج للقاءها مع الإعلامية سمر يسري

السبت 12/يونيو/2021 - 02:42 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستضيف الإعلامية سمر يسري في برنامجها "يوم ليك"، يوم الأحد المُقبل الفنانة لطيفة، ويُذاع اللقاء على قناة "الحياة".

وروجت لطيفة لذلك اللقاء من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت عدة صور لها من كواليس تصوير تلك الحلقة.


وعلقت لطيفة على الصور قائلة :" استنوني مع الإعلامية سمر يسري في برنامج" يوم ليك"، مستنية آرائكم وكل أسئلتكم، وهجاوب عليكم بنفسي، إذاعة البرنامج الأحد والاثنين على قناة"الحياة ".

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