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الزمالك يسابق الزمن لضم بديل ساسي
السبت 12/يونيو/2021 - 02:41 م
غدير أحمد
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علق معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا، على حقيقة المفاوضات الرسمية من إدارة نادي الزمالك للظفر بخدمات اللاعب محمد إبراهيم.
وقال "البطاوي" خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس":"فإن لا توجد أي عروض رسمية من الزمالك للتعاقد مع محمد إبراهيم وكل ما يتردد في هذا الملف كلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وأضاف:" إن ما يتردد حول هذا الأمر مجرد كلام، ولم يحدث أي اتصال تليفوني مع إدارة الزمالك للتفاوض بشأن رحيل اللاعب، مؤكدًا أن سيراميكا حاليا يركز في مشوار الدوري ويحاول الحفاظ على اللاعبين النجوم لاستكمال المشوار".
وأكد معتز البطاوي على أن الفريق حاليا تركيزه في مشوار الدوري ويحاول الحفاظ على اللاعبين النجوم لاستكمال المشوار.
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