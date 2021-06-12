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الزمالك يسابق الزمن لضم بديل ساسي

السبت 12/يونيو/2021 - 02:41 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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علق معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا، على حقيقة المفاوضات الرسمية من إدارة نادي الزمالك للظفر بخدمات اللاعب محمد إبراهيم.

وقال "البطاوي" خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس":"فإن لا توجد أي عروض رسمية من الزمالك للتعاقد مع محمد إبراهيم وكل ما يتردد في هذا الملف كلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف:" إن ما يتردد حول هذا الأمر مجرد كلام، ولم يحدث أي اتصال تليفوني مع إدارة الزمالك للتفاوض بشأن رحيل اللاعب، مؤكدًا أن سيراميكا حاليا يركز في مشوار الدوري ويحاول الحفاظ على اللاعبين النجوم لاستكمال المشوار".

وأكد معتز البطاوي على أن الفريق حاليا تركيزه في مشوار الدوري ويحاول الحفاظ على اللاعبين النجوم لاستكمال المشوار.

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