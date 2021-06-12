تعرف على حقيقة عدم مشاركة مصطفي محمد في أولمبياد طوكيو

كشفت تقارير صحفية تركية، حقيقة عدم مشاركة الدولي المصري مصطفى محمد مع المنتخب الأوليمبي في منافسات أولمبياد طوكيو 2020.





وأكدت التقارير تمسك فاتح تريم المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي جلاتا سراي، بخدمات مصطفى محمد للمشاركة مع فريقه في التصفيات الأوروبية المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.





في الوقت الذي تقام فيه تلك المنافسات تزامنًا مع بطولة الأولمبياد التي تأهل إليها الفراعنة خلال العام الماضي بعد الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام.





ومن المُنتظر أن يتوجه الكابتن شوقي غريب خلال الفترة القادمة إلى العاصمة التركية أنقرة من أجل الإجتماع بإدارة العملاق التركي لمحاولة إقناعهم بأهمية مصطفى محمد وضرورة أن يشارك في مثل هذه المنافسات العالمية رفقة منتخب بلاده.