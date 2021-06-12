بسبب صورها الأخيرة.. هنادي مهنا تتصدر محركات البحث جوجل

تصدرت الفنانة الجميلة هنادي مهنا، محركات البحث جوجل اليوم السبت الموافق 12 من يونيو لعام 2021، وهذا بعدما نشرت صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، ولاحظ البعض أنها فقدت وزنها بشكل كبير.





وانهالت العليقات على الصور المنشورة من جانب الفنانة هنادي مهنا، حيث جاء تعليق "كلكم بقيتوا شبه ياسمين صبري"، نظرا لأن خبير التجميل المسؤول عن مكياجها لم يظهرها بملامحها البريئة الجميلة التي اعتاد الجمهور عليها، وجاءت له العديد من الانتقادات بسبب ذلك، نظرا لأن معظم المكياج الذي يقوم بوضعه للفنانات مقارب جدا، وتبدل ملامح "مهنا"، وتشابه مكياجهما مع الفنانات درة وأسماء جلال وسلمى أبوضيف.





ومن جهة آخرى، "اللوك" الجديد الذي ظهرت به الفنانة هنادي مهنا أثار أعجاب بعض زميلاتها في الوسط الفني، منهن رنا رئيس التي علقت: أحلى واحدة في الدنيا، و ريم سامي ورندا رياض زوجة الفنان محمد الشرنوبي.



