7 قتلى بانفجار قنبلتين في العاصمة الأفغانية كابول

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، بمقتل 7 أشخاص جراء انفجار قنبلتين في العاصمة الأفغانية كابول.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم السبت، مقتل شخص وإصابة 3 آخرون، جراء انفجار دراجة نارية ملغمة، في مدينة مزار شريف مركز ولاية بلخ، شمالي البلاد.

وقالت الشرطة الأفغانية: "لقي مدني مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار في مدينة مزار الشريف بمحافظة بلخ، صباح اليوم"، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وبحسب الشرطة الأفغانية، كانت العبوة الناسفة موضوعة في دراجة نارية متوقفة أمام فرع بنك كابول الجديد في مزار الشريف.

وشهدت أفغانستان، تصاعد وتيرة العنف والمواجهات الدامية، بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان" المتشددة.