غدًا.. محافظة القاهرة تطلق قافلة لتنظيم الأسرة بحي المرج

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، عن تنظيم قافلة صحة انجابية بحي المرج ضمن حملة "حقك تنظمي" وذلك في الفترة من ١٣ إلى ١٧ يونيو ٢٠٢١.



وستقوم القافلة بتقديم خدمات وسائل تنظيم الأسرة من خلال مجموعة من الأخصائيين المدربين في تنظيم الأسرة واخصائي النساء والتوليد لإجراء الكشف الطبي وعمل الأشعة وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان ،كما ستتضمن القافلة تنظيم عدد من الندوات التوعوية .



وتأتي هذه الحملات فى إطار اهتمام الدولة بصحة المرأة وأهمية تنفيذ برامج للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ونشر المعلومات الطبية الصحيحة، وزيادة الوعي لدى المواطنين بخدمات تنظيم الأسرة ومدى دوره الإيجابي على الأسرة والمجتمع فضلاً عن دعم ومساندة السيدات مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة عن طريق عقد ندوات تثقيفية.