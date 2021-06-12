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جهود قطاع أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

السبت 12/يونيو/2021 - 03:21 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة من مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (4) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – سجائر إلكترونية).
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (26) قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1240) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (176) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط (4) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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