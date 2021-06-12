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صحفيان بـ"القاهرة 24" يطعنان على حكم حبسهما بتهمة نشر أخبار كاذبة
السبت 12/يونيو/2021 - 03:23 م
مـروة هيـكل
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تقدم كل من إسلام سعيد أحمد إبراهيم ومؤمن محمد سمير عبد الرؤوف الصحفيين بموقع القاهرة 24 بتظلم على الحكم الصادر ضدهما من محكمه جنح أمن الدولة طوارئ مدينه نصر والقاضي بحبس كل منهما سنة وكفالة 5000 جنيه لإيقاف التنفيذ والمصروفات في القضية رقم 2 لسنه 2021 بجلسة الخميس الموافق 10 يونيو الجاري.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الطاعنين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة نشر وإشاعة أخبار كاذبة طبقا لنص المادة 102 مكرر عقوبات.
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