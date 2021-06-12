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نجوى كرم تحيي حفلاً ضخماً في الرياض

السبت 12/يونيو/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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أحييت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم حفلا ناجحا ضخما نفدت  كامل بطاقاته في العاصمة السعودية الرياض في فندق "الفورسيزون" فاستقبلت إستقبال رفيع المستوى من قبل الهيئة العامة للترفيه وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

واستهلت كرم حفلتها بكلمة ترحيبية جاء فيها " فرحتي مش سايعتني ومش مصدقة إني إرجع بعد كل يللي صار على الكرة الأرضية إني أوقف على المسرح  وغني قدام هيك جمهور محب كما شكرت شركة روتانا و المستشار تركي الشيخ يللي فكر يفوت الفرحة لكل انسان.

وبدأت حفلتها بأغنية الله ياخد بيدك يا سعودية التي سبق وأهدتها الى جمهورها  السعودي منذ سنتين بعدها غنت باقة من أرشيفها الكبير وتنوع ما بين القديم والجديد والميدلي والمواويل  وبدا واضح حماس الجمهور وفرحته الذي ردد أغانيها وشاركها فرحتها وإلى جانب النجاح الجماهيري نجاح منصات التواصل الإجتماعي حيث تصدر وسم نجوى كرم في الرياض التراند في لبنان والجزائر والسعودية وليبيا و كما تلقت الكثير من باقات الورود من محبيها في السعودية وباقة مميزة من الإعلام على شكل شمس نسبة الى لقبها.   

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