أسباب طعن صحفيين بالقاهرة 24 على حكم حبسهما بتهمة نشر أخبار كاذبة



تقدم كل من اسلام سعيد احمد إبراهيم ومؤمن محمد سمير عبد الرؤوف الصحفيين بموقع القاهرة 24 بتظلم علي الحكم الصادر ضدهما من محكمه جنح امن الدوله طوارئ مدينه نصر والقاضي بحبس كل منهما سنه وكفالة 5000 جنيه لايقاف التنفيذ والمصروفات في القضية رقم 2 لسنه 2021 بجلسه الخميس الموافق 10 يونيو الجاري





وكانت النيابة العامة قد احالت الطاعنين الي المحاكمه الجنائيه بتهمه نشر واشاعه اخبار كاذبه طبقا لنص الماده 102 مكرر عقوبات.



وقال الصحفيين في مذكرة طعنهما بأن المحكمة قد اهدرت في حكمها حقوق المتظلمين وخالفت القانون واغفلت الثابت بالاوراق واخلت بحقوق المتظلمين واهدرت كافة النصوص الاجرائية والقانونية المنظمة لتسبيب الاحكام وضوابها فجاء حكمها يصرخ بمخالفة القانون وعدم المام المحكمة بالدعوى وظروفها.



وأوضح الطاعنين أنهم يطعنون علي ذلك الحكم للأسباب الاتيه:



أولا: اخطأت المحكمه في تطبيق القانون حال قضائها بكفاله.



حيث انه من المعلوم ان الكفاله وسيله لوقف تنفيذ العقوبه وهذا مجافي لقانون حاله الطوارئ، حيث ان الاحكام الصادره من جميع درجات المحاكم علي الجرائم المؤثمه وقت هذا القانون لاتكون نهائيه الا بعد التصديق عليها، ومفاد ذلك ان امر وقف تنفيذها يدور في فلك التصديق ولا حاجه للقضاء بكفاله لوقف تنفيذه.



وهديا بما تقدم يتضح لنا ان حكم المحكمه قد جاء معيبا بشكل يتضح معه ان الهيئه الموقره لم تتناول القضيه بعين التمحيص والتروي حيث حكمت بكفاله خمسه الاف جنيه في قضيه لا يحكم فيها بكفاله وهذا وان دل فيدل علي ان الهيئه الموقره لم تلم بالدعوى وظروفها ولا حتي بتكيفها القانون بوصفها قضية امن دولة طوارئ وليست جنح عاديه.!!!!



ولم تلتفت لاي دفاع قانوني او واقعي اوانساني داخل القضيه التي تعد قضيه انسانيه في المقام الأول وان القضاء هو ملاذ الضعفاء والاقوياء معا كي يحتموا من بطش أي ظالم وعدم قراءه أوراق القضيه بتروي يجعل حياه الناس غير امنه فالقضاء حصن أخير لشابين في مقتبل عمرهما وحياتهما ينتظران كلمه الحق والعدل التي ستحدد مصير مستقبلهم.



ثانيا: عدم انطباق النموذج التجريمي الوارد بالماده 102 مكرر عقوبات علي الواقعه محل المحاكمه وذلك للاسباب الاتيه:



1_انتفاء الركن المادي للجريمه الوارده بنص الماده 102 مكرر



وذلك لتخلف تحديد الاخبار او الاشاعات المسنده للمتهم. وأيضا ما اذا كان قد تم نشرها بالفعل ومكان النشر المزعوم.



فطبقا لنص الماده 102 مكرر ( يعاقب بالحبس وبغرامه لاتقل عن خمسين جنيه ولاتجاوز مائتي جنيه كل من اذاع عمدا بيانات او اشاعات كاذبه اذا كان من شان ذلك تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس او الحاق الضرر بالمصلحه العامه وتكون العقوبه السجن وغرامه لاتقل عن مائه جنيه ولاتجاوز خمسمائه جنيه اذا وقعت الجريمه في زمن الحرب. ويعاقب العقوبات المنصوص عليها في الفقره الاولي كل من حاز بالذات او بالواسطه او احرز محررات او مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقره المذكوره اذا كانت معده للتوزيع او لاطلاع الغير عليها وكل من حاز او احرز ايه وسيله من وسائل الطبع او التسجيل او العلانيه مخصصه ولو بصفه وقتيه لطبع او تسجيل او اذاعه شئ مما ذكر )



فاين البيانات التي اذيعت ؟!!!وأين تم نشر تلك الاخبار او البيانات؟!!!اين الاشاعات الكاذبه اذا كانت السيده والده المتهم الأول قد توفت بالفعل بعد أيام قليله من تلك الواقعه ؟!!!



2- انتفاء القصد الجنائي:



ان القصد الجنائي هو الركن الأهم في هذه القضيه بعد ركن العلانيه، فلا يكفي في هذه الجريمة ثبوت نية النشر وحدها بل يجب بالإضافة إلى تعمد النشر أو الإذاعة توافر نية إرتكاب الجريمةاي ان المشرع قد اشترط توافر القصد الجنائي الخاص وهو أراده نشر الاخبار الكاذبه.



فلابد أن يكون نشر الأخبار أو البيانات أو الأوراق الكاذبة والغير صحيحة والمصطنعة مع علم المحرر بأنها كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو علمه بأنها منسوبة كذبًا إلى الغير وقت أن تم النشر، وإن تتحقق إرادة النشر لدى المحرر ليس بمجرد النشر يتوافر القصد الجنائي لدى الناشر لكن لا بد من توافر إرادة النشر.



كما ان النتيجه لحدوث الفعل تحدد القصد الجنائي في الجريمه..فما نتيجه واقعتنا هذه ؟ّ!! لايوجد علم لدي المتهمين ولا أراده اتجهت بتعمد ناحيه فعل الجريمه ولا نتيجه مفهومه او معلومه حدثت جراء الفعل، اذن فاين الجريمه وأين عناصر توافرها في حق المتظلمين.



وهنا ينتفي القصد الجنائي حيث ان المتهم كان في غفله من الزمن بسبب والدته التي تصارع المرض والاهمال الطبي معا وهو ينظر اليها بلا حول منه ولاقوه في انقاذها.



فاي قصد جنائي يتوافر في قلب ووجدان انسان في هذه الحاله ؟!!



يجب ان لاتجري العقوبه علي الانسان فتميت فيه كل شعور انساني بدلا من ان تحييه، وتهدمه بدلا من ان تبنيه لان العقوبه في ذاتها شرلمعالجه شر اعظم الغرض منها النفع للمجتمع والمتهم أيضا حتي لا تجني عليه كما جني هو علي نفسه ( ان كان أصلا قد اقترف هذا الفعل ).



3_ انتفاء ادله الثبوت:



حيث انه طبقا لما جاء بتحريات المباحث حول الواقعه ان المتهمين لا ينتمون لاي جماعه وليس لديهم اي نشاط مشبوه فكيف يصبح المرء بين ليله وضحاها من شخص ذات صفحه بيضاء الي مجرم يروع الامن والسلم العام ؟!! لايستقيم هذا وذاك.



وهديا علي ما تقدم فانه لن يعترينا ثمه قلق في انكم ستعيدون الامر الي نصابه القويم وتبرئه المتظلمان مما اسند اليهم.





وحقيقة الواقعة كما نطقت بها الاوراق:



ان شابين في مقتبل عمرهما احدهما استيقظ يوما ما علي كارثه وهي أصابه امه غاليه قلبه بفيرس كرونا فتوجهوا لمستشفي صدر العباسيه وهي محل الواقعه حيث تم حجزها بالمشفي وبعدها بايام راح يطمئن عليها ويزورها هو وصديقه زميل مهنته (المتهم الثاني ) فوجد ان هناك اهمال اجرامي متعمد وان والدته في حاله اعياء شديد جدا فراح يتسائل كيف ولماذا وصلت الي هذه الحاله وجائت الردود بارده مستفزه لا تعبأ ولاتكترث ان هناك روح انسانه تتالم فما كان منه الا ان يقوم بتصوير الإهمال الواضح في كل جنبات واروقه المشفي كي يبعث بها لوزاره الصحه.



وهنا استشاط غضب الموظفين والطاقم الادارى بالمستشفي ان هذا القادم الغريب أراد ان يكشف اهمالهم المتعمد فارادوا ان يلقنوه هو وزميله درسا قاسيا كي يكون عبره لمن أراد ان يكشف هذه الكوارث الانسانيه، وبالفعل نجحوا ان يلبسوا الحق باطل وان يضللوا العداله وعلي الفور احتجزوا المتهمان واستولوا علي هاتفهم الشخصي بدون وجه حق وبدون صفه ضبطيه تخول لمدير امن المستشفى ان يفعل ذلك.



وراح الشابان الصحفيان مهندمي الفكر والعقل والمظهر يركبان سياره الشرطه وتم احتجازهم في قسم الشرطه يومان اصيب خلالها المتظلم الاول بفيرس كورونا ايضا وكان المتظلم الثاني مخالطا له ؟؟!!



وبعدها خرجوا ليسمع المتهم الأول ان والدته قد توفت بالفعل بالمستشفي، نعم لقد توفت السيده والدته بعد الواقعه بسته أيام ،جاء القدر ليؤكد للجميع ان المتهم كان يري والدته تلفظ أنفاسها الاخيره امام عينه بلا حول منه ولا قوه،



للاسف بدلا من ان يشعر الطاقم الطبي والاداري بالمشفي بالخجل من الاهمال والتقصير الذي راحت ضحيته والده المتهم الاول راحوا ينسجون من التهم لباس ليستر عوراتهم وتحالفت كل العناصر لاحكام المقصله القانونيه حول رقاب المتهمان اللذان في مقتبل العمر وليس لهم اي صحيفه جنائيه وانهم من اسر متوسطه ومعتدله اجتماعيا وانسانيا....



كيف لشابان معتدلان الفكر والنفس ويعملان بوظيفه انسانيه راقيه حيث انهما صحفيان بموقع القاهره 24 والمعلوم عن هذا الموقع انه موقع معتدل الفكر والتوجه بل يعد منبر لنشر كل ماهو متوافق مع مبادئ الدوله المصريه وتأصيل مصلحه المجتمع المصري بنشر كل ماهو ايجابي