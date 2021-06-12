اجتماعات ومقترحات لحل أزمة سد النهضة.. اعرف التفاصيل



خلال الساعات الأخيرة، شهد ملف سد النهضة العالق بسبب العناد الأثيوبي مع مصر والسودان تطورات هامة، من شأنها أن تحرك عجلة المفاوضات في المرحلة المقبلة.



يذكر أن نقاط الخلاف بين الدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا" خلال الفترة الحالية تركزت حول عملية ملء بحيرة السد في فترات الجفاف، وآلية فض المنازعات، ومدى إلزامية الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها.



اجتماع في الدوحة

ويعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماعا استثنائيا في الدوحة الثلاثاء المقبل، من أجل بحث تطورات تلك القضية.



وأوضح السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية اليوم السبت، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن الاجتماع سيعقد بناء على طلب مصر والسودان وعلى هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده في الدوحة.



تباحث مفوضية الاتحاد الأفريقي

فيما وصل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فكى محمد، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم السبت، للتباحث مع قادة السودان بشأن أزمتى سد النهضة والحدود السودانية مع إثيوبيافى ظل عدم التوصل إلى إتفاق قانونى ملزم.





مقترح أوغندي بشأن السد

ومن جانبه، اقترح الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، حلا بشأن أزمة سد النهضة بين مصر والسودن وإثيوبيا.





واقترح الرئيس موسيفيني عقد قمة في شكل مؤتمر لقادة دول حوض النيل من أجل مناقشة القضايا الخلافية حول استخدامات النهر، بحيث يتم توجيه الوزراء المعنيين من قبل رؤساء الدول والحكومات.





