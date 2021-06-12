مصرع شاب على يد صديقه في مشاجرة بسبب الهزار ببنها

لقي شاب مصرعه، اليوم السبت، على يد زميل له طعنه بمطواة، إثر مشاجرة بينهما بسبب الهزار الثقيل مما تسبب في وفاته في الحال.



ألقي القبض على المتهم، وتحرر مضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وملابساتها.



تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد محمدي رئيس مباحث القليوبية بوجود مشاجرة وقتيل دائرة قسم أول بنها.



تببن من التحريات أن المجني عليه يدعى "سيف.ع" ٢١ عاما تشاجر مع المتهم صديقه "عمرو.ي" ٢٠ عاما، عاطل، بسبب وصلة هزار تسببت في مشادة كلاميه بينهما بمنشية النور ببنها تطورت بمشاجرة فقام المتهم بطعن المجني عليه بمطواة بجرح نافذ بالصدر أودى بحياته أثناء إسعافه.



تمكن ضباط مباحث قسم أول بنها، من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم بالواقعة، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها العام، تحت تصرف النيابة العامة.



بسؤال والد المجني عليه موظف أكد ما جاء في التحريات فيما اعترف المتهم بالواقعة، وقال إنه خلال وصلة هزار بينه وبين المجني عليه نشبت مشاجرة بينهما ولم يدري بنفسه إلا وهو يطعنه، مشيرًا أنه لم يقصد قتله، وأنهما كانا صديقين، وحدث خلاف بينهما فطعنه بالمطواة في لحظة غضب.