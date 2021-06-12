عقب موافقة السيسي بتطويرها.. محافظ الإسكندرية يفتتح قرية الأحرار (صور)

افتتح اليوم السبت اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفقة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، مشروع تطوير قرية "باب الأحرار"، والتي تمت بالتعاون مع روتاري مصر المنطقة ٢٤٥١ وجمعية الأورمان والشركة القابضة للمياه وللصرف الصحي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.



بحضور أسامة الأحمر محافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥١، اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.



وقال المحافظ إن مشروع تطوير قرية "باب الأحرار" الذي نحن بصدد افتتاحه اليوم، ضم افتتاح مدرسة، ووحدة صحية ومركز حرفي لتصنيع الكليم والسجاد اليدوي لتوفير فرص عمل للسيدات بالقرية، وإعادة التأهيل الشامل وتجهيز ٤٠ منزلا، وتسقيف جميع بيوت القرية، بالإضافة إلى توزيع ٣٠ مركب للصيد يستفاد منها ٦٠ أسرة.



وكذلك إقامة عدد من المشروعات التنموية منها؛ تطوير شبكات المياه بإنشاء ٢٥٠ توصيلة مياه لقرية الأحرار والقري المجاورة، وإنشاء فصول محو الأمية، وإقامة مشروعات مستدامة للمرأة العاملة، وتوفير قروض دواره، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.



وأكد المحافظ أن الدولة حريصة علي دعم ورعاية الفئات الأولي بالرعاية وتوفير "حياة كريمة" لهم. لافتا إلى أن قرار الرئيس بالإبقاء على القرية وتطويرها وتنميتها تنمية شاملة، وضع على عاتقنا جميعا ضرورة التضامن والتعاون لتحويلها لقرية متطورة بدلا من قرية عشوائية.



وثمن المحافظ دور جميع القائمين علي أعمال التطوير من روتاري مصر المنطقة ٢٤٥١ وجمعية الأورمان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى في دعم مجهودات الدولة لرفع المعاناة عن البسطاء، وتقديم أوجه الدعم للفئات الأولى بالرعاية بالقرى والعزب لتخفيف العبء عن كاهلهم.

من جانبها؛ قالت الدكتورة جاكلين عازر أنه تم العمل علي مدار عام لجعل قرية "باب الأحرار" نموذج حضارى جديد بجوار بحيرة مريوط.



وأشارت إلة أنه وفقا لتكليفات المحافظ بتذليل كافة العقبات لتنفيذ المشروع.

قامت بالعديد من الزيارات الميدانية إلي قرية الأحرار بتواجد المجتمع المدني وجميع الجهات المعنية.

وأشارت أنه تم خلالها رصد وحصر كافة احتياجات الأهالى.



يذكر أن محافظ الإسكندرية أطلق في يناير الماضي إشارة بدء مشروع تطوير قرية الأحرار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإبقاء علي القرية وعدم إزالتها ضمن حملات إزالة كافة التعديات علي بحيرة مريوط.



وتعهد محافظ الإسكندرية للرئيس بمنع أى امتداد عشوائى جديد بها، وتطويرها وتنميتها تنمية شاملة فى إطار تطوير بحيرة مريوط وإرجاعها لسابق عهدها.