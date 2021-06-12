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مبابي يثير الشكوك حول مستقبله مع باريس سان جيرمان

السبت 12/يونيو/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
وكالات
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أثار النجم الفرنسي كيليان مبابي الشكوك حول مستقبله مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بعدما كشف أنه غير متأكد مما إذا كان النادي الفرنسي هو المكان الأفضل بالنسبة له.

وقدم مبابي عروضا رائعة خلال موسم 2020 / 2021 الذي شهد تتويج الفريق بلقب كأس فرنسا، لكن تألق مبابي لم يكن كافيا لقيادة سان جيرمان للحفاظ على لقب الدوري الفرنسي أو تحقيق المجد المأمول في دوري أبطال أوروبا.

ويسعى مبابي حاليا لقيادة المنتخب الفرنسي، بطل العالم، لتحقيق المجد في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) التي انطلقت منافساتها مساء أمس الجمعة، وسيفتتح المنتخب الفرنسي مشواره بها بمواجهة نظيره الألماني يوم الثلاثاء المقبل.

ورغم أن تركيز مبابي منصب في الوقت الحالي مع المنتخب الفرنسي الذي يدربه ديديه ديشان، تتواصل الشائعات بشأن مستقبل مبابي على مستوى الأندية.

وحسم باريس سان جيرمان بالفعل تجديد عقد النجم البرازيلي نيمار، لكن رغم ما تردد عن إجراء مناقشات، لم يتوصل النادي بعد إلى اتفاق مع مبابي الذي يمكنه الرحيل عن الفريق في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم المقبل.

ويبدو أن مبابي يدرس الخيارات المطروحة أمامه، حيث صرح لمجلة "فرانس فوتبول" قائلا :"لست بحاجة للتحرك بسرعة. علي أن أتخذ القرار الصحيح، وهو أمر صعب، وأن أمنح نفسي كل الفرصة لاتخاذ القرار."

وأضاف :"أنا أتواجد في مكان أحبه، وأشعر فيه بحال جيد. ولكل هل هذا هو المكان الأفضل بالنسبة لي؟ لا أعرف الإجابة بعد."

ومع ذلك، أكد مبابي أنه كان ولا يزال واضحا مع باريس سان جيرمان بشأن خططه.

وأضاف :"باريس سان جيرمان يتفهم مشاعري. ربما لأنهم يعرفون أنني لن أكون مراوغا."

وارتبط اسم مبابي بقوة بنادي ريال مدريد الإسباني، حيث تساءل كارلو أنشيلوتي بشأن إمكانية التعاقد مع اللاعب، خلال تقديمه كمدرب جديد لريال مدريد قبل أيام.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ريال مدريد قادرا على تمويل صفقة كهذه خلال هذا العام، وذلك في الوقت الذي تردد فيه أيضا أن مانشستر سيتي يرغب في ضم اللاعب.

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مبابي يثير الشكوك حول لمنتخب الفرنسى انديه (يورو 2020)

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