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السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات: لم نسجل أي تجاوزات ونسبة 3.78 % حتى الآن

السبت 12/يونيو/2021 - 03:30 م
الجزائر
الجزائر
وكالات
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قالت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التشريعية في الجزائر، اليوم السبت، إن نسبة المشاركة حتى الآن 3.78 %.

 

وأضافت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التشريعية بالجزائر، أنها لم تسجل أي تجاوزات منذ فتح مراكز الاقتراع.

 

وتابعت السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات: نتمنى أن يختار الشعب من يقدم مصالح الجزائر على مصالحه الشخصية

 

وقد أعلنت السلطات الجزائرية، عن أكثر من 22 ألف مرشح في الانتخابات التشريعية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

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