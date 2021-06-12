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السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات: لم نسجل أي تجاوزات ونسبة 3.78 % حتى الآن
السبت 12/يونيو/2021 - 03:30 م
وكالات
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قالت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التشريعية في الجزائر، اليوم السبت، إن نسبة المشاركة حتى الآن 3.78 %.
وأضافت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
التشريعية بالجزائر، أنها لم تسجل أي تجاوزات منذ فتح مراكز الاقتراع.
وتابعت السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات:
نتمنى أن يختار الشعب من يقدم مصالح الجزائر على مصالحه الشخصية
وقد أعلنت السلطات الجزائرية، عن أكثر من
22 ألف مرشح في الانتخابات التشريعية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.
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