السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات: لم نسجل أي تجاوزات ونسبة 3.78 % حتى الآن

قالت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التشريعية في الجزائر، اليوم السبت، إن نسبة المشاركة حتى الآن 3.78 %.

وأضافت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التشريعية بالجزائر، أنها لم تسجل أي تجاوزات منذ فتح مراكز الاقتراع.

وتابعت السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات: نتمنى أن يختار الشعب من يقدم مصالح الجزائر على مصالحه الشخصية

وقد أعلنت السلطات الجزائرية، عن أكثر من 22 ألف مرشح في الانتخابات التشريعية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.