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تعرف على موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

السبت 12/يونيو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشفت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد مباراة الأهلي ونظيره بيراميدز، والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي النادي الأهلي مع بيراميدز، يوم الأول من شهر يوليو القادم على ملعب استاد الأهلي وي السلام، في إطار منافسات الدوري.

وتنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

ويحتل النادي الأهلي، المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، برصيد 41 نقطة، ويتبقى له 6 مؤجلات له فيما يحتل فريق نادي بيراميدز المركز السادس برصيد 34 نقطة.

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