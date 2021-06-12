حسن حمدى فى حوار الأسرار والحكايات فى أول ظهور مع المجرى على قناة الأهلى الليلة





في ظهور خاص واستثنائى وفى حلقة من العيار الثقيل، يحل الكابتن حسن حمدى رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى الأسبق، ضيفا في أولى حلقات برنامج "المجرى" الذى يقدمه النجم الكبير مصطفى عبده في تمام الحادية عشر مساء اليوم السبت على قناة النادى الأهلى.

ويستضيف "المجرى"، الكابتن حسن حمدى، الليلة، فى حوار المفاجآت والأسرار والذكريات، اذ سيتم التطرق إلى ذكريات وزير الدفاع الأهلاوى منذ أن كان لاعبا فى القلعة الحمراء وعلاقته بنجوم جيله وعلاقته بالراحل الكبير الكابتن صالح سليم.

كما سيتحدث الكابتن حسن حمدى عن أسباب قلة ظهوره الاعلامى ، فهو رجل يفضل العمل على الكلام،ولا يهوى الأضواء رغم أنه كان أحد أمهر صانعيها، ولا يحب الحديث عن نفسه، لكنه بارع في تحقيق الانجازات وتحطيم الأرقام القياسية.

ويكشف الكابتن حسن الليلة تفاصيل رحلة 36 عاما، صنع اسمه فى مجال الإعلان، حتى أصبح اسمه "براند" وماركة مسجلة فى هذه السوق، وأصبح أسطورة فى مجاله، كما كان أسطورة فى إدارته للأهلى، وإنجازاته تشهد له.





ويتحدث رئيس النادى الأهلى الأسبق أيضا عن أسرار وكواليس الانتصارات الحمراء في عهده وتحطيم كل الأرقام القياسية والسيطرة على كل البطولات، فضلا نجاحاته فى رفع القيمة التسويقية للنادى الأهلى وبدء خطوات نادى القرن الافريقى نحو العالمية بالإضافة إلى الحديث عن أفكاره لتطوير الكرة المصرية وتصوره لتشكيل رابطة الأندية المحترفة في الموسم الجديد وموقفه من رئاستها لو عرضت عليه بجانب أرائه لزيادة موارد الأندية المصرية.





وتقلد حسن حمدى جميع المناصب الإدارية فى النادى الأهلى منذ أن كان لاعبا بالفريق الأول لكرة القدم ثم «كابتن» للفريق ثم مديرا للكرة ثم عضوا بمجلس الإدارة بالتعيين عام 1984 ثم أمينا للصندوق ثم نائبا للرئيس ثم رئيسا للنادى الأهلى عام 2002.





حقق مع النادى الأهلى 19 بطولة قارية من إجمالى 20 بطولة هى رصيد النادى منها ١٠ بطولات أثناء توليه منصب الرئيس و٩ بطولات قارية أخرى أثناء وجوده فى مقاعد مجلس الإدارة المختلفة (عضو مجلس إدارة ــ أمينا للصندوق ــ نائبا للرئيس) واستكمل مسيرته الناجحة بحصول الأهلى على لقب الأكثر تتويجا على مستوى أندية العالم بـ ١٩ لقبًا قاريًا.





وحقق مع النادى الأهلى أثناء تقلده منصب الرئيس ١٨ بطولة محلية بالإضافة إلى ١٨ بطولة محلية أخرى أثناء وجوده فى مواقع مجلس الإدارة المختلفة، وقاد حمدى ناديه للعالمية وشارك الأهلى فى بطولة العالم للأندية خمس مرات أثناء رئاسته للنادى منها أربعة فى اليابان والخامسة فى المغرب، فضلا عن مشاركة الأهلى فى عهده فى العديد من المباريات مع كبرى الأندية العالمية مثل برشلونة الإسبانى وبايرن ميونيخ الألمانى وروما الإيطالى وبنفيكا البرتغالى وأياكس الهولندى.





وحصل الأهلى أثناء فترة رئاسته للنادى على لقب أحسن نادٍ فى الاستفتاء الرسمى للاتحاد الإفريقى لكرة القدم خمس مرات.واحتفل النادى الأهلى بالمئوية تحت قيادته عام 2007 بمشاركة نادى برشلونة الأسبانى بكامل نجومه.





واختارته الحكومة النمساوية واللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأوربية (يورو 2008) سفيرا عن إفريقيا وكرمته الحكومة النمساوية بتقليده المنصب فى القاهرة بحضور وزير الرياضة النمساوى.





وأثناء رئاسته للنادى عام 2008 أطلق الأهلى قناته الفضائية ليكون أول نادٍ فى الشرق الأوسط يملك قناة فضائية.