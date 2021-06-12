إحالة دعوى مشاركة مصر واليونان رئاسة ديرسانت كاترين

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إحالة دعوى مشاركة مصر واليونان رئاسة ديرسانت كاترين
السبت 12/يونيو/2021 - 03:35 م
هدير حمزة
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قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من مجدى سليمان المحامى،والتى يطالب فيها بمشاركة مصر واليونان على رئاسة دير سانت كاترين بجنوب سيناء لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانونى فيها.
وطالبت الدعوى أن تكون رئاسة دير سانت كاترين بالتناوب ما بين الشعب المصرى واليونانى.
وذكرت الدعوى أن دير سانت كاترين موجود على أرض سيناء ويخضع لسيادة رهبانية يونانية ويتبع طائفة الروم الأرثوذكس بجنوب سيناء، وهذه الطائفة رغم أن جميع أفرادها من المواطنين المصريين إلا أنه بموجب برتوكول موقع بين مصر واليونان يعطي الأحقية لسفير اليونان أن يختار رئيسًا للدير من الرهبان اليونانيين ويقوم رئيس الجمهورية بمنحه الجنسية المصرية.
وأضافت الدعوى أن ذلك القرار الذي يعتمد بموجبه رئيس الدير اليوناني، هو قرار غير دستوري، لأن الدير يتبع السياده المصرية وعلى أرض سيناء المصرية.
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