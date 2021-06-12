Advertisements

إحالة دعوى مشاركة مصر واليونان رئاسة ديرسانت كاترين

السبت 12/يونيو/2021 - 03:35 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements


قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من مجدى سليمان المحامى،والتى يطالب فيها بمشاركة مصر واليونان على رئاسة دير سانت كاترين بجنوب سيناء لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانونى فيها.

وطالبت الدعوى أن تكون رئاسة دير سانت كاترين بالتناوب ما بين الشعب المصرى واليونانى.

وذكرت الدعوى أن دير سانت كاترين موجود على أرض سيناء ويخضع لسيادة رهبانية يونانية ويتبع طائفة الروم الأرثوذكس بجنوب سيناء، وهذه الطائفة رغم أن جميع أفرادها من المواطنين المصريين إلا أنه بموجب برتوكول موقع بين مصر واليونان يعطي الأحقية لسفير اليونان أن يختار رئيسًا للدير من الرهبان اليونانيين ويقوم رئيس الجمهورية بمنحه الجنسية المصرية.

وأضافت الدعوى أن ذلك القرار الذي يعتمد بموجبه رئيس الدير اليوناني، هو قرار غير دستوري، لأن الدير يتبع السياده المصرية وعلى أرض سيناء المصرية.

أخبار تهمك

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة يعلن موعد إعلان التعاقد مع ممفيس ديباي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يُعطي الفرصة الأخيرة لنجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مدير قصر العيني الفرنساوي يزف بشرة سارة بشان لقاح فيروس كورونا للأطفال (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الداخلية تعلن غلق ميدان الحرية جزئيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. زيارة دون إخطار رسمي من وزير الدفاع التركي لليبيا

منذ حوالي 14 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ يوم

موسيماني يُقرر الاستغناء عن مدافع الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة من المحكمة الإدارية العليا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي: مصر حاربت الإرهاب بالتوازي مع جهود التنمية الشاملة

منذ أقل من ساعة

حقيقة عرض بيراميدز الضخم لضم نجم الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. عبد الرحمن أبو زهرة يجري عملية جراحية

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:49 م

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

04:23 ص

عاجل.. السيسي: مصر حاربت الإرهاب بالتوازي مع جهود التنمية الشاملة

03:36 م

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة من المحكمة الإدارية العليا

11:58 ص

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

09:30 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا